Общество 04 августа 2023, 11:24 Юрист Позен призвала россиян ни при каких условиях не сообщать свои личные данные по телефону

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С каждым годом телефонные мошенники придумывают новые способы обмана доверчивых россиян. О том, как не стать жертвой злоумышленников, рассказала юрист Марина Позен в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, кем бы звонящий человек ни представился, нельзя сообщать ему информацию о личных данных и банковских реквизитах. Чтобы убедиться в достоверности происходящего, всегда следует перезванивать в свой банк.

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Также юрист призвала россиян не устанавливать никаких подозрительных приложений на свой телефон, сообщило Utro.ru.