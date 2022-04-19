Юрист Поздняков рассказал, что делать в случае недобросовестной работы службы доставки

Если курьер службы доставки опоздал, не приехал или привез не тот товар, у заказчика есть несколько способов отстоять свои права. Об этом для радио Sputnik рассказал юрисконсульт отдела Роскачества по защите прав потребителей Игорь Поздняков.

В случае неисполнения обязанностей службой доставки клиент на основании статьи 28 закона «О защите прав потребителей» может назначить новое время доставки или забрать товар самостоятельно, потребовав возмещение стоимости.

Если курьер привез не тот товар, для начала нужно попытаться связаться со службой доставки напрямую.

«Современные сервисы в большинстве своем содержат форму обратной связи, с помощью которой можно обратиться к продавцу или исполнителю и сообщить о возникшей проблеме. Если вдруг такой возможности нет, придется действовать традиционно — обратиться с претензией в письменной форме. Можно отправить заказное письмо с уведомлением о вручении на почтовый адрес или просто написать на официальный адрес электронной почты. Если же спор не разрешается в добровольном порядке, нужно обращаться в суд», — рассказал юрист.