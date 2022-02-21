Юрист порекомендовала водителям не оставлять номер телефона под лобовым стеклом

Адвокат Елена Кудерко рассказала агентству «Прайм», что водители подвергают себя риску стать жертвой мошенничества, оставляя под лобовым стеклом номер своего телефона.

Кудерко предупредила, что мошенники могут при помощи телефонного номера узнать VIN-номер и госномер авто, имя и фамилию владельца машины, а также то, как он записан в телефонах других людей и прочую информацию.

«Среди распространенных случаев мошенничества — звонки „свидетелей или потерпевших“ от несуществующего ДТП, с которого автолюбитель, якобы, скрылся — таким образом вымогаются деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД (потенциальный риск лишения водительских прав)», — цитирует юриста ИА Nation News.