Общество 20 декабря 2022, 23:25 Юрист Попов раскритиковал запрет фейерверков в новогоднюю ночь после 23:00

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Юрист Алексей Попов назвал нелепым запрет фейерверков 31 декабря после 23:00 из-за закона «О тишине». Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что ограничение, связанное в Новый год с временем суток, само по себе бессмысленно.

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«Но речь о том, что это может быть опасно. Следовало бы поработать с этим, к каким последствиям это может привести?» — уточнил юрист.

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Попов отметил, что логичнее было бы организовать для фейерверков специальные площадки, чтобы люди могли безопасно запускать салюты без привязки ко времени.