Общество 23 мая 2023, 15:37 Юрист Попов объяснил, почему могут возникнуть сложности со штрафами для хозяев за укусы собак Юрист Попов: зачастую доказать вину и потребовать компенсацию очень сложно

Читать 360tv в

Доказать укус собаки и потребовать с хозяина штраф порой сложно без проведения экспертизы и опроса свидетелей. Об этом в разговоре с ИА НСН сообщил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

«Если это укус собаки, возможны экспертизы, если остались следы, так как хозяин может отрицать. Это не вопрос поправок, а вопрос правильности сбора доказательств. Если это произошло в парке, свидетелей еще можно найти», — добавил юрист.

Реклама

Он также предупредил, что хозяин собаки может не признавать вину, и тогда спустя время найти свидетелей будет сложнее.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях, связанных с наказанием за укусы собак. В случае их принятия хозяину собаки будут назначать штраф от 10 до 200 тысяч рублей.