Общество 31 января 2023, 23:57 Юрист положительно воспринял идею с увольнением руководителей за конфликт интересов подчиненных Юрист Гавришев: идея увольнять руководителей за конфликт интересов подчиненных резонна

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Юрист Алексей Гавришев обсудил с «Известиями» инициативу Министерства труда увольнять начальников, которые бездействовали, зная о конфликте интересов своих подчиненных.

«В целом новые поправки должны стать полезным нововведением в Закон „О противодействии коррупции“, поскольку теперь сотрудники, которые отвечают за урегулирование конфликтов интересов, под угрозой увольнения будут более качественно выполнять свои обязанности», — обратил внимание собеседник издания.

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Сейчас предотвращение конфликта интересов регулируется статьей 11 «Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов» федерального закона «О противодействии коррупции». Поводом для увольнения работника считаются лишь те случаи, когда лицо, являющееся стороной конфликта интересов, не приняло мер по его урегулированию и предотвращению.