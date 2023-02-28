Общество 28 февраля 2023, 11:58 Юрист Полина Гусятникова рассказала, какие сложности ждут при наследовании по завещанию

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Завещание — не самый надежный способ получить наследство, так как таит в себе ряд подводных камней. Об этом Life рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Во-первых, завещание можно оспорить. Если у умершего есть наследники первой очереди, они могут обратиться в суд. Также, если получить справку о том, что у составителя завещания были проблемы с кровообращением головного мозга, то документ тоже можно оспорить.

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Есть еще и техническая проблема. Если на человека составлено завещание, то он сам должен узнать о смерти человека и обратиться к нотариусу. Если же наследник не появится, то имущество может отойти государству.

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«Завещание — это не просто некий документ, а сделка, и она, как и любая другая, может быть признана недействительной, если будут установлены соответствующие обстоятельства», — рассказала Полина Гусятникова.