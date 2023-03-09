09 марта 2023, 15:26
Юрист Покровский рассказал, как вернуть деньги за подарочный сертификат
Подарочный сертификат, которым человек не собирается воспользоваться, можно вернуть обратно в магазин и обменять на деньги. Об этом рассказал юрист Филипп Покровский в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам эксперта, для обмена сертификата на деньги необходимо написать заявление с требованием возврата. Свой отказ от подарочного сертификата можно объяснить неподходящими услугами или товарами.
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Как сообщило РИА ФАН, магазин должен вернуть денежные средства в течение 10 дней.
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