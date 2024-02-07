Юрист Поярков посоветовал жаловаться на незаконные звонки коллекторов в ФССП

Зачастую коллекторы пытаются взаимодействовать со всеми знакомыми заемщика, просрочившего выплату по задолженности. Если эти люди не были указаны в кредитном договоре, то действия по отношению к ним являются хулиганскими. Об этом сообщил юрист Арсений Поярков в беседе с «Газетой.ru».