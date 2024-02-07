07 февраля 2024, 18:27
Юрист Поярков посоветовал жаловаться на незаконные звонки коллекторов в ФССП
Зачастую коллекторы пытаются взаимодействовать со всеми знакомыми заемщика, просрочившего выплату по задолженности. Если эти люди не были указаны в кредитном договоре, то действия по отношению к ним являются хулиганскими. Об этом сообщил юрист Арсений Поярков в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, в таком случае на звонки коллекторов можно пожаловаться в полицию. Также эксперт посоветовал передать информацию в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), добавил сайт kp.ru.
Коллекторы
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