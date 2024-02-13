Общество 13 февраля 2024, 14:46 Юрист Подгрудкова: добиться компенсации за испуг от падения сосульки можно через суд

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Значительное повышение температуры воздуха зимой становится причиной обрушения наледи с крыш домов. Как поступить, если сосулька упала рядом и напугала до ужаса, рассказала бизнес-юрист Анастасия Подгрудкова в беседе с сайтом «Страсти».

По словам эксперта, в такой ситуации потерпевший имеет право передать жалобу руководству управляющей компании или в жилищную инспекцию.

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Специалист добавила, что добиться компенсации морального вреда можно через суд. Однако необходимо предоставить доказательства бездействия УК, которое и повлекло за собой нравственные страдания.