Эксклюзив 13 января 2023, 13:35 Юрист поддержал идею Володина конфисковать имущество у релокантов Юрист Семеновский: в России необходимо вернуть конфискацию имущества как норму УК РИА «Новости»

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Многие россияне, среди которых публичные личности, покинули страну на фоне спецоперации. Однако некоторые из них продолжают публично высказываться в адрес российских властей и соотечественников, ругают Вооруженные силы РФ, при этом сдают свои дома и обеспечивают себе безбедную жизнь на чужбине. По мнению старшего преподавателя Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юриста Игоря Семеновского, стране необходимо вернуть конфискацию имущества как отдельную норму уголовного наказания. Об этом он рассказал «360».

Юрист напомнил, что раньше законом предусматривалась такая мера наказания, как конфискация имущества, но в 2003 году ее убрали из уголовного законодательства. Однако, как объяснил Семеновский, в настоящее время конфискация в УК есть, но она не считается наказанием, а является мерой уголовно-правового характера.

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«Конфискация может быть применена в качестве дополнительной меры наказания. Однако если ее признать отдельной нормой в УК РФ, то суд вправе конфисковать имущество у лиц, в том числе людей, которые из-за границы оскорбляют Россию», — объяснил он.

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По словам юриста, этот вопрос неоднократно поднимался, но нет единой позиции между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой России. Однако если депутаты составят законопроект и внесут на рассмотрение в Госдуму, то принятие документа не заставит себя долго ждать, считает Семеновский.

«Инициатива является общественно важной, поскольку поводов немало. Необходимо, чтобы депутаты составили законопроект, а пока все идет на уровне дискуссий в обществе», — заключил юрист. Игорь Семеновский Юрист

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс норму о конфискации имущества у россиян, которые уехали за границу и оттуда призывают к экстремизму, а также дискредитируют Вооруженные силы России.