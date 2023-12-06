Общество 06 декабря 2023, 12:47 Юрист Плешанова: возможность обмена рабочими документами в мессенджерах зависит от правил компании

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Юрист Ольга Плешанова рассказала, насколько безопасно обмениваться рабочими документами в общедоступных мессенджерах. Все зависит от правил компании, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, если деловая бумага содержит коммерческую или государственную тайну, стоит воспользоваться иным способом передачи.

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«Если документы типовые, ничего существенно не значащие, то их отправлять можно», — сообщила юрист.

Она также добавила, что обычно сотрудники организации используют в этих целях служебную электронную почту. Руководство обязано сделать ее безопасной и максимально защищенной.