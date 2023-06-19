Общество 19 июня 2023, 18:56 Юрист Плешанова: разумный подход в работе заключается в том, чтобы за меньшее количество часов делать больше и лучше

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Юрист, руководитель аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова в разговоре с «ФедералПресс» назвала оптимальный график работы для россиян.

По словам специалиста, после пандемии люди поняли, что не всегда отсидка часов — это благо.

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«Была стандартная 40-часовая рабочая неделя — пять рабочих дней и два выходных, а потом началась пандемия, и в ход пошел дистанционный труд, рабочее время начало меняться», — сообщила специалист.

Разумный подход заключается в том, чтобы за меньшее количество часов делать больше и лучше. Однако некоторые главы предприятий до сих пор считают, что удлинение рабочего графика поможет поднять производительность, заключила юрист.