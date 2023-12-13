Общество 13 декабря 2023, 12:48 Юрист Плешанова: при регулярных переработках можно предложить сотруднику более высокую зарплату

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Юрист Ольга Плешанова рассказала, что при поощрениях за сверхурочную работу можно применять широкий набор инструментов. Речь идет об определенных формах пенсионного обеспечения и социального финансирования, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Она рассказала о принципах, которые работают в случаях с нормированным рабочим днем. Так, сотруднику с регулярными переработками можно предложить более высокую зарплату, а также дополнительные дни отпуска или расширенное страхование.