13 декабря 2023, 12:48
Юрист Плешанова: при регулярных переработках можно предложить сотруднику более высокую зарплату
Юрист Ольга Плешанова рассказала, что при поощрениях за сверхурочную работу можно применять широкий набор инструментов. Речь идет об определенных формах пенсионного обеспечения и социального финансирования, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».
Она рассказала о принципах, которые работают в случаях с нормированным рабочим днем. Так, сотруднику с регулярными переработками можно предложить более высокую зарплату, а также дополнительные дни отпуска или расширенное страхование.
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