Общество 05 декабря 2023, 13:01 Юрист Плешанова назвала июль и октябрь финансово выгодным временем для отпуска в 2024 году

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Юрист и руководитель аналитической службы адвокатского бюро «Инфралекс» Ольга Плешанова рассказала в беседе с «ФедералПресс», какие месяцы стоит выбирать для отпуска в 2024 году.

По словам эксперта, финансового выгодными станут июль и октябрь, так как в них будет больше всего рабочих дней. Кроме того, можно обратить внимание на август.

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Если назначить отпуск на указанный период, размер дохода превысит привычный оклад, добавила Плешанова.