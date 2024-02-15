15 февраля 2024, 17:24
Юрист Пирогов: срок отказа от допуслуг по кредитам продлили с 14 до 30 дней
Правила выдачи кредитов изменились в январе 2024 года. Так, срок отказа от дополнительных услуг по кредитам продлили с 14 до 30 дней, сообщил юрист Сергей Пирогов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, дополнительные услуги теперь будут учитываться в полной стоимости кредита.
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«Если раньше стоимость этих услуг не включалась в расчет полной стоимости кредита (ПСК), то сейчас — должна включаться, и заемщик должен видеть реальную цену кредита», — отметил юрист.
Чтобы отказаться от допуслуг, необходимо написать заявление в свободной форме и подать его в ту организацию, с которой заключался договор, добавил Пирогов.
Кредиты
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