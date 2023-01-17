Общество 17 января 2023, 10:40 Юрист Петр Гусятников рассказал, как заставить банк вернуть украденные мошенниками деньги

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Правительство и Центральный банк России должны к 1 июля подготовить механизм, который будет регулировать порядок компенсаций клиентам, чьи деньги украли мошенники, но заставить кредитную организацию вернуть средства можно уже сейчас. Об этом сообщил Life.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, как действовать при краже денег или оформлении кредита мошенниками. В первую очередь, нужно заблокировать сим-карту, банковские счета и написать заявление в полицию. Потом идти в кредитную организацию лично. Там написать заявление на отзыв операции по переводу средств в связи с его незаконностью. К нему следует приложить копию заявления из полиции. Если же мошенники взяли на жертву кредит, то нужно написать и заявление об отмене кредитных операций. И сослаться на отсутствие факта согласования условий кредитного договора.

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«Если есть доказательства, что деньги были сняты или переведены без участия гражданина, то он может рассчитывать на компенсацию. Но для успеха будет иметь значение та последовательность действий, которую предпримет потерпевший: сообщил ли он вовремя в банк о происшествии, выполнил ли он блокировку карт и т.д», — подчеркнул Петр Гусятников.

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