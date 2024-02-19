19 февраля 2024, 11:45
Юрист Первушкин рассказал, что мошенники не смогут оформить кредит только по фото паспорта предполагаемого заемщика
Мошенникам не удастся оформить кредит только по фото паспорта предполагаемого заемщика. Об этом изданию «Известия» сообщил юрист Павел Первушкин.
По словам эксперта, в первую очередь важно охранять персональные данные и доступ к сервисам, где они находятся. Любые операции, связанные с кредитами, не могут обойтись без подтверждения личной информации, написал «ФедералПресс».
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Первушкин заметил, что чаще всего личные данные подтверждаются через «Госуслуги», приложения банков, по телефону или по СМС.
Мошенничество
Кредиты
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