Общество 19 февраля 2024, 11:45 Юрист Первушкин рассказал, что мошенники не смогут оформить кредит только по фото паспорта предполагаемого заемщика

Читать 360tv в

Мошенникам не удастся оформить кредит только по фото паспорта предполагаемого заемщика. Об этом изданию «Известия» сообщил юрист Павел Первушкин.

По словам эксперта, в первую очередь важно охранять персональные данные и доступ к сервисам, где они находятся. Любые операции, связанные с кредитами, не могут обойтись без подтверждения личной информации, написал «ФедералПресс».

Реклама

Первушкин заметил, что чаще всего личные данные подтверждаются через «Госуслуги», приложения банков, по телефону или по СМС.