Юрист перечислил условия выхода на досрочную пенсию для многодетных матерей

По словам специалиста, главным условием является воспитание каждого ребенка минимум до восьми лет и 15-летний трудовой стаж. Отмечается, что это гарантировано федеральным законом № 350 от 3 октября 2018 года.

«Сейчас новый пенсионный возраст — 60 лет. За каждого ребенка минус один год. Естественно, если четыре ребенка — минус четыре года и так далее», — отметил собеседник издания.

Во внимание также принимается, если мать не многодетна, а ее ребенок инвалид или ему требуется постоянный уход. Кроме того, право на досрочную пенсию получают женщины, которые живут на крайнем Севере или в зонах с особыми условиями.

«В определенных местностях могут применяться дополнительные программы местного регионального законодательства. Но все в основном руководствуются этой программой», — указал эксперт.

Ранее стало известно, что российским студентам, которые получают выплаты по потере кормильца, не надо будет обращаться в Пенсионный фонд и подтверждать факт обучения. В августе им автоматически переведут пенсии.