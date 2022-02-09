Юрист перечислил самые популярные мошеннические схемы в России

Заслуженный юрист России Иван Соловьев обсудил с RT пять самых популярных схем телефонного и онлайн-мошенничества, которые распространены в стране.

Популярной схемой является распространение вредоносных ссылок при помощи рассылки смс-сообщений по телефонным номерам из похищенных баз данных и с сайтов с объявлениями. При переходе по вредоносной ссылке на смартфоны устанавливается программное обеспечение. С его помощью мошенники получают доступ к банковским приложениям владельцев телефонов.

Другой вариант — аферисты представляются сотрудниками портала «Госуслуги» и предлагают потенциальной жертве привязать QR-код к странице пользователя, после чего у них появляется доступ к личному кабинету.

«После этого злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов», — объяснил специалист.

Среди прочих популярных схем — инсценировка «беды с родственниками», вовлечение в «инвестирование» и «подозрительная активность на счете», о которой сообщают мнимые банковские служащие или псевдо-правоохранители.

«Единственным рецептом противодействия мошенникам являются осторожность, сдержанность, скрупулезность и внимательность вкупе с готовностью критически анализировать поступающую информацию», — посоветовал юрист.