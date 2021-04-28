Юрист перечислил необычные штрафы для дачников

Во время поездки на дачу россиян могут оштрафовать за неправильную перевозку животного или негабаритных стройматериалов. При этом предусмотрено наказание и за другие нарушения, предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

«Согласно ПДД, транспортировка животных приравнивается к перевозке грузов. В пункте 23.3 говорится, что перевозимый груз не должен ограничивать обзор для водителя либо другим образом ограничивать удобство управления. Несмотря на некоторую странность данного утверждения, оно является правомерным», — рассказал юрист агентству «Прайм».

Он добавил, что водитель может отделаться предупреждением, но также возможен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, наказание может грозить за животное, не пристегнутое ремнем безопасности. Оставлять питомца в закрытой машине запрещено.

«В качестве санкции возможен штраф в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на протяжении одного года, а также ограничение или лишение свободы на срок от одного года до трех лет», — заявил Редин.

Штрафом может обернуться для дачников и перевозка негабаритных стройматериалов. Если в этом случае речь идет о 500 рублях, то за стоянку в водоохранной зоне придется отдать уже от трех до 4,5 тысячи рублей. Нарушение правил проезда железной дороги обойдется в сумму до пяти тысяч рублей.