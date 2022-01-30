Юрист перечислил, на что обращать внимание при покупке квартиры

При покупке недвижимости следует обращать внимание на некоторые моменты, чтобы в будущем не столкнуться с неожиданными проблемами. Об этом Ura.ru рассказал руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи» Никита Пилюгин.

По словам юриста, при выборе квартиры нужно оценить как существующие риски, так и те, что могут возникнуть в дальнейшем.

«Квартира должна отвечать потребностям на тот период, на который она приобретается, особенно если куплена в ипотеку. Значительно выгоднее постепенно улучшать свои жилищные условия, иначе долговая нагрузка и затраты на содержание жилья будут большими и ипотеку семья будет платить дольше», — пояснил Пилюгин.

Юрист посоветовал обращать внимание на качество недвижимости, так как неликвидную квартиру в случае чего продавать сложнее и дольше. Затрудняет продажу также неблагоприятный район, неразвитая инфраструктура и сомнительные объекты поблизости.

При покупке квартиры в новостройке нужно посмотреть объекты, которые до этого сдал застройщик, изучить, были ли претензии у дольщиков в прошлых домах.

Если покупаете вторичное жилье, обязательно нужно проверить продавца на дееспособность, не является ли он банкротом, внимательно изучить документы, на основании которых он стал собственником.

Если квартира недавно была получена в наследство, есть риск, что в любой момент могут появиться новые наследники. А если при покупке квартиры предыдущие владельцы использовали маткапитал, нужно изучить, не была ли нарушена процедура выделения долей несовершеннолетним.

При покупке квартиры, которая ранее была приватизирована, следует проверить, все ли из прописанных жильцов принимали участие в приватизации. Даже отказавшийся от нее имеет право проживать в квартире. То же касается и временно выбывших — например, если жилец находится в местах лишения свободы, он также имеет право на проживание по возвращении.

Кроме того, должно насторожить слишком большое количество переходов прав собственности на жилье — это может быть признаком мошенничества или проблем с проживанием в квартире.

Ранее риелтор Денис Коденко рассказал, что стоимость жилья в 2021 году вышла на свой пик из-за льготных ставок на ипотеку и повышения цен на строительные материалы на фоне коронавирусных ограничений. Однако в 2022 году стоимость жилья будет неуклонно падать и снизится на 5–10%.