Общество 28 апреля 2023, 17:06 Юрист Печерник посоветовала интересоваться темой пенсионных начислений заранее

Читать 360tv в

Юрист Ксения Печеник в беседе с изданием Pravda.Ru объяснила, почему работники должны быть заинтересованы в получении официальной зарплаты вместо конвертов. По ее словам, заработная плата напрямую влияет на будущую пенсию.

Внимательное отношение работника к своему трудовому договору положит начало борьбы с «черными» зарплатами.

Реклама

«Многие работники игнорируют получение на руки договора со всеми условиями, которые были оговорены при приеме. <…> Работники должны быть заинтересованы в том, чтобы пенсионные начисления были сделаны в их пользу», — добавила юрист.

Специалист порекомендовала начать реализовать план по просвещению сотрудников различных компаний об их трудовых правах.