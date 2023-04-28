28 апреля 2023, 17:06
Юрист Печерник посоветовала интересоваться темой пенсионных начислений заранее
Юрист Ксения Печеник в беседе с изданием Pravda.Ru объяснила, почему работники должны быть заинтересованы в получении официальной зарплаты вместо конвертов. По ее словам, заработная плата напрямую влияет на будущую пенсию.
Внимательное отношение работника к своему трудовому договору положит начало борьбы с «черными» зарплатами.
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«Многие работники игнорируют получение на руки договора со всеми условиями, которые были оговорены при приеме. <…> Работники должны быть заинтересованы в том, чтобы пенсионные начисления были сделаны в их пользу», — добавила юрист.
Специалист порекомендовала начать реализовать план по просвещению сотрудников различных компаний об их трудовых правах.
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