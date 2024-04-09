Общество 09 апреля 2024, 15:42 Юрист Палюлин рассказал, что ипотечную квартиру при разводе придется делить через суд

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Чтобы поделить при разводе ипотечную квартиру, придется обратиться в суд. Об этом ИА RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

Он объяснил, что при разделе имущества есть и третья сторона, банк, в залоге у которого и находится недвижимость. Поэтому суд будет решать, в каких долях по итогу каждому из супругов достанется жилплощадь и кто будет платить за нее после расторжения брака.

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Суд может предложить поделить кредитные обязательства между супругами, если оба они имеют стабильный доход.

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