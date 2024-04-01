Общество 01 апреля 2024, 13:20 Юрист Палюлин: нотариус поможет вступить в наследство при отсутствии завещания

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Владелец юридического бюро Антон Палюлин рассказал, как проходит процедура получения наследства при отсутствии завещания. Слова эксперта опубликовал RuNews24.ru.

Первый шаг — обращение к нотариусу. Важно предоставить свой паспорт, оригинал свидетельства о смерти наследодателя, а также документ, подтверждающий родство с ним. Кроме того, необходимо иметь при себе справку с последнего места жительства усопшего, пояснил эксперт.

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Он также добавил, что следует провести оценку имущества и оплатить госпошлину. Только через шесть месяцев можно получить соответствующее свидетельство.