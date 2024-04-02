Общество 02 апреля 2024, 14:02 Юрист Палюлин напомнил, что брачный договор может урегулировать только имущественные вопросы

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Брачный договор может урегулировать только имущественные вопросы, однако для страны, где каждый второй брак распадается, мера позволит облегчить жизнь супругам. Об этом ИА RuNews24.ru сообщил юрист Антон Палюлин.

Брачный договор действует с момента вступления брака в законную силу и только стороны могут договориться о том, когда он действует. Если возникают какие-то разногласия, договор будет иметь приоритет перед теми положениями об имуществе, которые есть в Семейном кодексе.

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Стороны также могут сами определять форму брачного договора и подписать его, однако действительным документ станет, когда его заверит нотариус, добавил юрист.