Общество 23 апреля 2024, 14:25 Юрист Палюлин: для корректной оценки стоимости недвижимости необходим анализ рыночной ситуации

Читать 360tv в

Юрист Антон Палюлин заявил, что соблюдение всех процедур позволит обеспечить качественную оценку стоимости недвижимости. На начальном этапе важно собрать все сведения о характеристиках и состоянии объекта, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, также необходимо провести анализ рыночной ситуации и изучить спрос. Благодаря данной информации профессионалы способны выбрать конкретный метод оценки: сравнительный, доходный или затратный.

Реклама

После этого можно переходить к основной части работы и составлять подробный отчет, пояснил Палюлин.