Юрист Паюшин предупредил россиян о штрафах за хранение банок с соленьями в подвалах

Овощные заготовки на зиму нельзя хранить в подвалах многоквартирных домов. За это положен штраф в размере двух-трех тысяч рублей. Банки следует положить в специальные кладовки, которые покупаются отдельно. Об этом РИА «Новости» рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

«Размещение абсолютно любых предметов в местах общественного пользования, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей», — объяснил юрист.

Паюшин напомнил, что с начала этого года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности. В нем прописан запрет на хранение вещей в подвалах многоквартирных домов. По словам Паюшина, управляющую компанию, в ведении которой находятся цокольные помещения, за это нарушение штрафуют на 15 тысяч рублей. Поэтому ей выгоднее переложить ответственность на того, кто захламил подвал.

Юрист добавил, что в современных многоквартирных домах индивидуальные кладовые проектируются архитекторами. Эти помещения можно приобрести в собственность отдельно.