Общество 19 февраля 2024, 03:26 Юрист озвучил вопросы по законопроекту о запрете сдачи жилья в аренду без счетчиков Адвокат Сулим: к закону о запрете сдачи жилья без счетчиков есть много вопросов Freepik

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Госдума готовит поправки к законопроекту, который запрещает сдачу квартир в аренду посуточно, если в них нет счетчиков. Адвокат Ольга Сулим рассказала РБК, что эта инициатива вызывает много вопросов.

Собственник жилья оплачивает все расходы по ЖКХ, и вселить в квартиру он может кого угодно, не сдавая ее посуточно. Гостей принимать не запрещено, так же как и оставлять их на ночь. И хозяин квартиры вряд ли запретит им пользоваться газом или водой.

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«Поэтому, безусловно, законопроект нуждается в более тщательном правовом и практическом осмыслении», — отметила Сулим.

В ноябре 2023 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который запрещает арендодателю сдавать посуточно квартиру, если в ней нет датчиков. Кроме того, для сдачи в аренду требуется согласие соседей. Эксперты в сфере ЖКХ заявили, что закон в таком виде негативно скажется на целом секторе российской экономики.