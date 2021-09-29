Юрист оценила вероятность введения запрета на аборты в России

Юрист Екатерина Антонова обсудила с «ПолитЭкспертом» возможность принятии в России закона, который бы запрещал женщинам делать аборты.

Отмечается, что сегодня в России женщины могут прерывать свою беременность абсолютно свободно. Аборты проводятся при сроке до 12 недель. Антонова заметила, что разговоры об ужесточении закона об абортах регулярно возобновляются на всех уровнях.

«Сокращение числа абортов путем устранения их причин, главная из которых — безграмотность в вопросах продолжения рода, а также отказа от деторождения, является серьезным фактором для повышения рождаемости в стране», — обратила внимание собеседница издания.

По ее мнению, такие сложные задачи нужно решать комплексно. К необходимым мерам она отнесла информационно-образовательную поддержку и своевременную медицинскую помощь беременным женщинам.