Юрист оценил законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Законопроект об изъятии загранпаспортов у должников в разговоре с «Политикой сегодня» прокомментировал юрист Пауль Калиниченко.

Согласно законопроекту, у граждан, которым в связи с долгами запрещен выезд за границу, будут изымать паспорта судебные приставы. Вернуть документ человек сможет после выплаты долга.



«Тут есть несколько проблем. Выдача паспортов — прерогатива МВД и соответствующих служб, включая миграционный аспект. Какое отношение к этому имеют приставы? Этот вопрос должен решаться в рамках субординации между ведомствами и министерствами», — сказал Калиниченко.

Проблема усложняется тем, что у человека может быть два загранпаспорта, добавил он. Такое право граждане России имеют с 2015 года. Приставы же вряд ли имеют доступ к базам данных, по которым можно проверить наличие у человека двух паспортов.

«Абсолютно точно приставы могут не знать, что выдано два паспорта: один изъяли, второй можно получить параллельно. У приставов, скорее всего, не будет доступа к тем базам данных, которые существуют у структур, выдающих эти документы. Потому что их несколько. А на проверку подобных сведений нужно время», — заключил юрист.