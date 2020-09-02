Юрист оценил законность установки камер в метро

Юрист подчеркнул, что данная мера поможет свести к минимуму преступления в подземке. Он отметил, что в Москве сейчас камеры находятся везде: на дорогах, домах, в магазинах, банках.

«Но это огромный плюс, потому что нельзя совершить преступление и остаться незамеченным. Новые технологии по всему миру сокращают бытовую уличную преступность. И в установке системы видеонаблюдения в метро важен не вопрос ущемления гражданских прав, а вопрос, почему так долго не было этого сделано. Сколько терактов можно предотвратить. Можно по системе распознавания лиц преступника найти», — пояснил Трунов.

Он также заметил, что в законодательстве нигде не прописано, что снимки, сделанные в общественных местах, нельзя публиковать.