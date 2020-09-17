Юрист оценил требование Польши арестовать российских диспетчеров
Руководитель юридической компании Urvista, член «Опоры России» Алексей Петропольский обсудил с «Царьградом» требование Польши арестовать российских диспетчеров, которые работали во время крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году.
Специалист допустил, что диспетчеров могут выдать Варшаве, если появятся существенные доказательства их вины. Он обратил внимание на то, что между РФ и ЕС есть соглашение об обмене данными и совместном расследовании преступлений. По словам юриста, поляки должны отправить запрос в российское МВД.
«После чего наши должны, по соглашению между сторонами, также возбудить уголовное дело. Арестовать диспетчеров и либо их передать польской стороне, либо судить их на территории Российской Федерации», — разъяснил эксперт.
Петропольский добавил, что если же Россия посчитает диспетчеров невиновными, то проигнорирует требование польской стороны.