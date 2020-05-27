Юрист оценил шансы экс‐главы Чувашии по иску против отставки Путиным

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев намерен оспорить свое увольнение в Верховном суде. Юрист назвал шансы бывшего чиновника на решение в свою пользу минимальными. Речь идет не об обычном трудовом споре.

Адвокат Роман Качанов напомнил в беседе с сайтом Ura.Ru, что ситуация затронула государственно-правовые отношения.

«Шансы выиграть минимальны. Это необычный трудовой спор», — подчеркнул он.

Указ об отставке Игнатьева подписал президент РФ Владимир Путин. В официальном документе использована формулировка «в связи с утратой доверия». Она прописана в законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти», но как такового объяснения фразе не дается.

Игнатьев лишился губернаторского поста после нескольких скандалов. Сначала он призвал «мочить» критикующих власть журналистов, а потом заставил сотрудника МЧС прыгать за связкой ключей.

Чиновника исключили из партии, а 29 января Путин отправил его в отставку. Российский лидер подчеркнул, что у Игнатьева нет уважения к людям. В ответ тот подал административный иск в Верховный суд России.