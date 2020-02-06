Юрист оценил решение суда по делу ребенка, жившего в клинике пять лет

По словам Лариной, девочка по-прежнему находится в центре. Юрист напомнила, что на вступление в силу решения суда отводится 30 дней. За это время обе стороны могут подать апелляцию. Специалист отметила, что у родителей есть право приехать и забрать ребенка в этот период.

«Но для воспрепятствования этому и существуют специалисты опеки и попечительства, у них свои методы работы, с которыми я, юрист, ничего общего не имею», — пояснила Ларина.

Накануне Пресненский суд Москвы ограничил родителей девочки в правах. По словам сотрудников ПМЦ «Мать и дитя», ребенок жил в медучреждении на протяжении пяти лет. Родители отказывались ее забирать, сославшись на то, что якобы опасаются за ее здоровье. Медики заверили, что девочка абсолютна здорова.