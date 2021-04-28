Юрист оценил отмену запрета на изъятие единственного жилья у должников

Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша раскритиковал решение Конституционного суда РФ, отменившего запрет на изъятие единственного жилья у должников, об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Такое нововведение приняли по итогам рассмотрения жалобы жителя Калуги Ивана Ревкова. Он дал в долг деньги своей знакомой, но не получил их назад. За период судебных разбирательств сумма долга увеличилась до четырех миллионов рублей. Женщина успела приобрести квартиру площадью 110 квадратных метров.

Кваша заметил, что подобные ситуации являются, скорее, исключением, чем закономерностью.

«Скорее это отрицательное решение. Потому что таких хитрецов, которые располагают безумными метрами жилья — не так много. Большая часть населения в принципе за чертой бедности находится. Забирать у них последний оплот права собственности, его место обитания — это совершенно неправильно», — подчеркнул юрист.

По его мнению, необходимо думать о кредиторах, но и оставлять ответчика на улице нельзя.