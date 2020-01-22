Юрист: отмена некоторых актов к Конституции РФ может привести к негативным последствиям

По данным издания, в стенах СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет) прошел круглый стол «Гильотина для советских актов: отмена избыточного и устаревшего регулирования в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в РФ». В качестве модератора мероприятия выступил декан юрфака.

По его словам, специалисты изучили около 20 тысяч актов к Конституции и пришли к выводу, что отмена 1500-2000 актов может быть рискованной и привести к негативным последствиям. Всю информацию направили в Минюст и правительство страны.

«Они (Министерство юстиции — прим. ред.) наше заключение держат перед глазами и проверяют каждый акт, нет ли таких рисков», — обратил внимание Белов.