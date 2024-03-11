Общество 11 марта 2024, 16:20 Юрист Орехович посоветовала настроить двухфакторную идентификацию, чтобы избежать утечки персональных данных

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Утечка персональных данных — это серьезная проблема, и нужно максимально обезопасить себя, чтобы избежать этого. Об этом «Известиям» рассказала юрист, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович.

Она порекомендовала настроить на всех своих устройствах и во всех приложениях, где это возможно, двухфакторную идентификацию. На сегодняшний день это один из главных способов уберечь свою личную информацию. Кроме того, нужно соблюдать так называемую цифровую гигиену.

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«Как минимум проверять, на каких ресурсах пароли скомпрометированы, вовремя менять их. Не использовать одни и те же пароли во всех сервисах и системах, не использовать слишком легкие пароли», — отметила юрист.

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