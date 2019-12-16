Юрист оправдал бортпроводников, связавших дебошира скотчем

«Это оправданная ситуация, это была угроза жизни всего состава пассажиров, экипажу и так далее. Они, естественно, должны были применять определенные меры», — подчеркнул юрист.

Его не удивило произошедшее, поскольку во всем мире существует 2% маргиналов, которые ведут себя отвратительно и противоправно. Исходя из этого, он предложил оснастить экипажи определенными спецсредствами. В качестве примера специалист привел пластиковые наручники. По его словам, их эффективно используют во всем мире.