Общество 23 марта 2023, 19:05 Юрист Оксана Васильева рассказал о тонкостях путешествий с собаками piqsels

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Если хозяин собрался взять в поездку за границу собаку, ему нужно подготовиться к путешествию заранее. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

Она подчеркнула, что животному нужно будет оформить международный ветеринарный паспорт и сделать все необходимые прививки. Также большинство стран требуют чипировать питомца. И здесь есть первый нюанс. Многие государства настаивают, чтобы животное вакцинировали от конкретных болезней только после чипирования. Другие — чтобы прививки были сделаны не раньше, чем за три недели до пересечения границы.

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Таким образом, очень важно изучить правила страны, в которую собрался человек. Причем сделать это, не опираясь на прошлый опыт, а проверить перед поездкой, потому что условия часто меняются.

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Еще один важный момент — изучить условия авиакомпаний. Например, ряд европейских лоукостеров не пускает на борт с животными. Кроме того, крупные собаки путешествуют отдельно от хозяина в специальном отсеке.

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