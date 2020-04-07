Юрист объяснила правила ухода в отпуск в нерабочий месяц

«Рекомендации Минтруда, которые были даны, говорят о том, что отпуск этот оформляется как обычный и далее не переносится. <…> Законодательно этот вопрос не урегулирован, потому что эти нерабочие дни с точки зрения действующего законодательства никаким образом в трудовом кодексе не прописаны», — заметила Печеник.

Она напомнила, что график отпусков, который утверждается до середины декабря предыдущего года, обязателен как для работника, так и для работодателя. Если сотрудника своевременно уведомили об отпуске и произвели расчет, то сопротивляться бессмысленно. Перенос отпуска возможен лишь с взаимного согласия сторон.