Юрист объяснила, какое наказание предусмотрено за «читерство» в игровой индустрии

Доктор юридических наук Юлия Харитонова рассказала «Известиям», что геймерам, которые неправомерно получают преимущества в онлайн-играх, грозит блокировка аккаунта, а в худшем случае — ограничение свободы.

Харитонова заметила, что видеоигра как спортивная платформа является интеллектуальной собственностью. Она принадлежит разработчику, и любое изменение структуры кода считается правонарушением.

«Лицензионные соглашения крупных издателей игр запрещают изменять, подвергать анализу, разбирать на составляющие, извлекать программный код, прочим образом модифицировать программные материалы», — обратила внимание собеседница издания.