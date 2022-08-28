Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный отпуск

Отмена или перенос установленного заранее отпуска возможен с согласия обеих сторон, даже если он уже был оплачен. Об этом агентству «Прайм» рассказала партнер BGP Litigation, юрист Анна Иванова.

Так, если сотрудника срочно требуется вызвать с заслуженного отдыха, то он вправе использовать оставшиеся дни отпуска позже по своему усмотрению. Работодатель не имеет права отказать ему в этом.

В случае, если сотрудник сам просит перенести отпуск из-за каких-либо обстоятельств, вопрос уже в возвращении отпускных. Если работодатель пошел навстречу, работник должен вернуть полученные отпускные — таково условие переноса отпуска.

Ранее врач-психиатр, гештальт-терапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Оксана Захарова дала советы, как эффективно включиться в работу после длительного отпуска, при этом не нарушив свое психическое и ментальное здоровье. Например, не стоит браться за все важные дела сразу. Необходимо разбить их на небольшие задачи, а между задачами делать перерывы,