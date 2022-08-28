facebook_pixel
    28 августа 2022, 08:40

    Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный отпуск

    Юрист Иванова: перенести уже оплаченный отпуск можно, но работник должен вернуть отпускные

    Глеб Гладков

    Отмена или перенос установленного заранее отпуска возможен с согласия обеих сторон, даже если он уже был оплачен. Об этом агентству «Прайм» рассказала партнер BGP Litigation, юрист Анна Иванова.

    Юрист объяснил, как отменить уже оплаченный отпуск

    Так, если сотрудника срочно требуется вызвать с заслуженного отдыха, то он вправе использовать оставшиеся дни отпуска позже по своему усмотрению. Работодатель не имеет права отказать ему в этом.

    В случае, если сотрудник сам просит перенести отпуск из-за каких-либо обстоятельств, вопрос уже в возвращении отпускных. Если работодатель пошел навстречу, работник должен вернуть полученные отпускные — таково условие переноса отпуска.

    Ранее врач-психиатр, гештальт-терапевт Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Оксана Захарова дала советы, как эффективно включиться в работу после длительного отпуска, при этом не нарушив свое психическое и ментальное здоровье. Например, не стоит браться за все важные дела сразу. Необходимо разбить их на небольшие задачи, а между задачами делать перерывы,