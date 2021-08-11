Юрист объяснила, как арендодатель может получить штраф за объявление о сдаче квартиры

Член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко рассказала ИА Ura.ru, что штраф могут получить те арендодатели, которые в объявлении о сдаче квартиры указывают, что сдают ее лишь лицам славянской внешности.

По словам Бондаренко, собственники имеют право заключать договора аренды исключительно на свое предпочтение и усмотрение.

«Но формулировки в объявлениях и, тем более, использование агентствами таких формулировок, на мой взгляд, нуждаются в оценке в качестве дискриминационных с позиции административного права (статья 5.62 КОАП)», — уточнила специалист.

Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев согласился с тем, что лучше не использовать в объявлениях формулировки дискриминационного характера. Он порекомендовал обходить эти фразы.

«Мы старается это не писать, чтобы не оказаться первыми, на ком решат проверить какие-то новые законы», — добавил собеседник информагентства.