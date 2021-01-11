Юрист объяснила, как аферисты используют данные СНИЛС
Председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим разъяснила РИА ФАН, как мошенники могут использовать данные СНИЛС человека.
По словам специалиста, чаще всего аферисты используют номер СНИЛС и прочие персональные данные для махинаций с пенсионными накоплениями.
«Если злоумышленник получит доступ к пенсионным накоплениям, он может их перевести в другой, выбранный им пенсионный негосударственный фонд. Последний выплачивает мошенникам за каждого приведенного таким образом „клиента“ определенную комиссию», — рассказала собеседница информагентства.
Таким образом, гражданин не будет знать, что его деньги хранятся в другом фонде под другими условиями.