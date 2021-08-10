Юрист объяснил, законно ли увольнение за отказ от вакцинации

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с РИА ФАН рассказал, имеют ли право работодатели увольнять или отстранять сотрудников за отказ от вакцинации.

«Трудовой кодекс не предусматривает ни обязанности, ни ответственности за отказ вакцинироваться. В то же время в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ „Об иммунопрофилактике инфекционных болезней“ предусмотрено право гражданина на отказ от профилактических прививок. Никто не вправе заставить человека делать прививку. Вот и получается дилемма», — сказал Соловьев.

Прививка является добровольной, обязать человека ее делать никто не может. В то же время многие работодатели теперь обязаны прививать своих сотрудников и обеспечивать коллективный иммунитет.

Юрист объяснил, что в такой ситуации, сотрудник может отказаться от вакцинации, и работодатель не имеет права увольнять его за это или привлекать к дисциплинарной ответственности.

«С согласия работника его можно перевести на выполнение иной работы (или в иную местность), если в этом случае не требуется вакцинация. При отсутствии согласия перевод не осуществляется», — добавил он.

Таким образом, работодатель может отстранить сотрудника от работы. При этом место за ним сохранится, а зарплата — нет.