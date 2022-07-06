Юрист объяснил, за какие правонарушения можно получить штраф во дворе дома

Во дворе многоквартирного дома есть свои правила поведения. Например, в местах общего пользования нельзя курить и употреблять алкоголь. Нарушителей этого правила ждет штраф в 50-100 рублей. В три раза больше придется отдать, если действия совершались на детской площадке, уточнила адвокат Елена Кудерко.

Также во дворах многоквартирных домов запрещено мыть и чинить машины. Нарушитель может попасть на штраф в 3-4,5 тысячи рублей, напомнила Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Заплатить штраф в сумме от одной до трех тысяч рублей можно за парковку на проезжей части внутридомового пространства, если автомобиль мешает вывозу мусора.

Самый высокий размер штрафа ожидает компанию, чей сотрудник оставит служебную машину на детской площадке, отметила Кудерко. В этом случае придется заплатить от 100 до 200 тысяч рублей.

При этом, по ее словам, если авто частный, то штраф составит не выше пяти тысяч рублей.

Штраф грозит и нарушающим закон любителям животных. Например, тем, кто выгуливает крупных собак без поводка и намордника, а также допускает загрязнение животными придомовой территории. По словам Кудерко, даже клумбы с цветами могут оказаться нарушением, если они высажены без согласования с инстанциями.