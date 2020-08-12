Юрист объяснил, в каком случае выплаты за 50 лет брака станут федеральными

Юрист Артем Кирьянов объяснил, в каком случае выплаты за 50 лет брака станут федеральными и распространятся на все регионы России.

Сейчас такие финансовые поощрения доступны только в нескольких частях страны. В Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийском округе юбилярам выплачивают по 50 тысяч рублей. В столице выдают 21 120 рублей, а в Удмуртской республике — 3448 рублей. Для получения денег юбилярам необходимо написать заявление в местные органы социальной защиты.

«Если общественность вместе с министерством финансов решит, что федеральный бюджет сможет себе это позволить, тогда, конечно, это будет принято», — процитировал юриста «ПолитЭксперт».

Он пояснил, что в настоящий момент важно уточнять в местных органах соцзащиты, есть ли выплаты для супругов, проживших в браке 50 лет. Так, в некоторых регионах вместо денег организовывают банкеты и вручают памятные подарки.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила мнение о предложении увеличить оплачиваемый отпуск многодетным родителям до 35 дней в году.