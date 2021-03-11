Юрист объяснил, в каких случаях отец семейства уходит в декрет

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с каналом «Звезда» объяснил, в каких случаях отец семейства берет отпуск по уходу за ребенком в России.

Специалист отметил, что, согласно статье 256 Трудового кодекса, отпуск по уходу за ребенком может быть использован не только матерью, но и другими членами семьи. Такое право имеют отец малыша, его бабушка или дедушка.

Как уточнил Кофанов, обычно папа уходит в декрет, если мама зарабатывает больше денег. Еще такое решение принимается, если есть большой риск, что отца уволят. В этом случае декретный отпуск служит инструментом, помогающим сохранить рабочее место.

Большой разницы по предоставлению документов для ухода в такой отпуск нет. Отец должен принести те же бумаги, что и мать. По словам юриста, папе в таком случае никто не вправе отказать.