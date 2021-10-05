Юрист объяснил, почему обвиняемому в убийстве трех студенток ничего не будет за ложные показания

Обвиняемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа Александр Лазарев на допросе неожиданно заявил, что девушки вымогали у него деньги за секс. По мнению адвоката Михаила Николаеца, это указывает на дачу ложных показаний. Тем не менее за это подозреваемому ничего не будет.

«Все больше становится очевидным, что этот обвиняемый, по сути, дает ложные показания. Набираются определенные этому подтверждения. Но обвиняемый за сообщение заведомо ложных сведений следственным органом наказаний нести не будет», — рассказал эксперт в беседе с «360».

Все дело в том, что уголовном законодательством такая ответственность не предусмотрена. Есть статья 307, которая предусматривает эту ответственность, но в отношении других участников процесса. В данном случае то, что законном не предусмотрено, разрешено, пояснил адвокат.

На допросе задержанный рассказал, что студентки якобы требовали от него 50 тысяч рублей за проведенную ночь. И после этого он решил с ними расправиться. Была ли оказана интимная услуга, не уточняется. Еще он сказал, что был знаком с погибшими. Но следователи сомневаются в правдоподобности его слов. Ведь мужчина уже был судим за убийство и разбой. Тогда он тоже рассказывал, что зарезал в баре человека, потому что заступался за некую женщину.